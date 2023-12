Najpierw koncert, później kiermasz. Świątecznie w Miastku (WIDEO)

Czas na świąteczne zakupy

Natomiast kiermasz świąteczny odbędzie się 16 grudnia na parkingu przy ul. Konstytucji 3 Maja 2 w Miastku.

To doskonała okazja do zakupu świątecznych pierogów, pierników i innych smakołyków, a wszystko to w cudownym akompaniamencie kolęd w wykonaniu miasteckich dzieci i młodzieży.

- Wspólnie celebrujmy świąteczne przygotowania. Nim siądziemy przy wigilijnym stole i spędzimy czas w rodzinnej atmosferze, stwórzmy niezapomniane chwile w naszej gminie. Bądźmy razem nie tylko od święta, ale i na co dzień - mówi Witold Zajst, burmistrz Miastka.