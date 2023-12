Największe inwestycje w Słupsku w 2023 roku: dworzec autobusowy, nowe bloki, ulice i ronda

To był jednak dobry rok pod względem inwestycyjnym. W zestawieniu podjętych projektów infrastrukturalnych znalazły się m.in. drogi, budownictwo mieszkaniowe, szkoły, tereny zielone, rekreacyjne i przemysłowe oraz obiekty sportowe. Inwestycje dotyczyły też elektromobilności, renowacji zabytków, retencji i ekologii. To był też dobry rok jeśli chodzi o zadania realizowane m.in. w sferze kultury, edukacji, pozyskiwania funduszy zewnętrznych, współpracy z organizacjami pozarządowymi czy promocją miasta. Miniony rok z zadowoleniem ocenił dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku – jednostki bardzo dużej i bardzo trudnej, podkreślała na spotkaniu z mediami w ratuszu prezydent miasta.

To był dobry rok dla Słupska, choć mógł być lepszy. W lipcu Rada Ministrów podjęła decyzję o powiększeniu Słupska o 9,56 km kw. o niezamieszkałe, ale ważne gospodarczo i inwestycyjnie części sołectw Bierkowo, Strzelino, Płaszewko. Jednocześnie uwzględniono głos społeczny mieszkańców gminy Słupsk i do miasta nie zostały włączone sołectwa Siemianice i Bierkowo. Z decyzji jednak nie jest zadowolone ani Miasto, bo apetyty były większe, ani Gmina. Słupskowi nie przybył ani jeden mieszkaniec, Gmina uważa, że została okradziona z ważnego terenu inwestycyjnego, które otrzymała jako rekompensatę za tarczę antyrakietową.

– Hitów w tym roku mieliśmy tyle, że nie wiem, czy profesor Roszkowski (od red. Wojciech Stefan Roszkowski, ekonomista, historyk – autor podręcznika „Historia i teraźniejszość”, w skrócie HiT) w trzech tomach opisałby to w swoich podręcznikach. Mógłby mieć spory problem – mówił Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku zapytany przez prezydent miasta o „hity inwestycyjne 2023 roku”. - No bo tak: kilkanaście ulic – jest, krematorium – jest, trzy budynki wielorodzinne – są, parki – są, zbiorniki otwarte retencyjne – są, a podziemny? – podziemny też jest, dworzec autobusowy – proszę bardzo. Trudno byłoby znaleźć jakieś inwestycje, których byśmy nie realizowali. Kosmodromu jeszcze nie mieliśmy, ale wszystko przed nami – mówił podczas spotkania w ratuszu Tomasz Orłowski.

- U nas to bardziej proces, coś co przechodzi z roku 2022 na 2023, a z 2023 na 2024. To był rok rekordowy, jeżeli chodzi o środki wydatkowane i zrealizowane inwestycje, bo sto kilkadziesiąt milionów złotych zostało już fizycznie wydanych – tego jeszcze w historii nie było – zaznaczał dyrektor ZIM.

Zapytany o wagę inwestycji, wskazał dworzec autobusowy przy ul. Towarowej w Słupsku.

- To symbol zmian, które w mieście przeprowadzamy. Tak jak pierwszy etap ringu łamał barierę torów kolejowych wiaduktem w ciągu ulicy Witkacego, jak bulwary łamały barierę rzeki przez trzy nowe kładki, tak tutaj, współpracując z trudnym, ale dobrym partnerem kolejowym, przełamaliśmy barierę pomiędzy Zatorzem a Śródmieściem. Ale żeby pokazać, jak ten rok przechodzi też w lata kolejne, wymienię kwotę blisko 275 milionów złotych, na którą w tym roku już podpisaliśmy umowy – nie na projektowanie czy nadzór, tylko stricte umowy realizacyjne. To pokazuje, że pion przygotowań, na co dzień niewidoczny, ale za którymi stoją konkretni kompetentni i niestety przemęczeni ludzie, też funkcjonuje. Cieszymy się z tego roku i cieszymy się z tych rekordów – podsumował Orłowski.