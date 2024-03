Naukowcy pochylili się nad grobami. Badania mogił w Stargardzie

- Na podstawie danych jeńców sowieckich wynika, że największa śmiertelność była w 1942 roku. Jednorazowo w obozie przebywało od ośmiu do 10 tysięcy mężczyzn i w tym czasie w ciągu roku umierało 1000. Śmiertelność spadała z różnych względów, między innymi dlatego, że ci jeńcy zaczęli trafiać do komand roboczych na terenie całego Pomorza i warunki, w jakich żyli, w miarę się poprawiły. Była większa szansa przeżycia w komendach roboczych na zewnątrz obozu niż w samym obozie - mówi dr hab. Andrzej Ossowski, kierownik Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.

- One nawet nie były tak tragiczne. Tragiczny był brak żywności i jakiejkolwiek opieki medycznej. Chorzy jeńcy trafiali do lazaretu. To był jeden z większych lazaretów w systemie obozowym, ale trafiali też do tzw. kapput commando. Ci jeńcy w większości umierali z wycieńczenia, ale w relacjach mowa też o biciu, o przypadkach przemocy. W 1941 roku co najmniej 76 jeńców zostało zamęczonych w wyniku pobicia czy też innej przemocy bezpośredniej - mówi Andrzej Ossowski.

- To jest eksterminacja poprzez panujące warunki. Nie trzeba do jeńców wojennych i do więźniów obozów koncentracyjnych strzelać. Wystarczy tak naprawdę stworzyć warunki, które doprowadzą do ich śmierci - zauważa badacz.

Groby powstawały w ten sposób, że wykopywano długi rów i codziennie przywożono ciała na wózku kołowym. Zwłoki były wrzucane bezwładnie do tak wcześniej przygotowanego grobu.

Cywile z Warszawy

Zaskoczeniem dla naukowców było to, że w miejscu przeznaczonym dla jeńców pochowano cywilów, w tym kobiety i dzieci. Te groby datowane są na przełom 1944 i 1945 roku. Okazuje się, że byli to Polacy wywiezieni z Warszawy po upadku powstania warszawskiego jesienią 1944 roku. O tym, że byli to Polacy, świadczą odnalezione przy szczątkach przedmioty.