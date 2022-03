Nie tylko pierwszy dzień wiosny, ale także Światowy Dzień Zespołu Downa

W poniedziałek, 21 marca, skrzyżowanie ulic Wojska Polskiego oraz Sienkiewicza wypełniło się kolorami. Zadbało o to Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Wiatraczek” w Słupsku, które uroczyście obchodziło Światowy Dzień Zespołu Downa, organizując akcję społeczną „Powitaj wiosnę z zespołem Downa”.

Światowy Dzień Zespołu Downa obchodzony jest 21 marca nieprzypadkowo. Data symbolizuje trzeci, dodatkowy chromosom w 21. parze, który mają osoby z zespołem Downa. - Akcje społeczną z okazji tego dnia organizujemy nie pierwszy raz, bo jest to nasze czwarte spotkanie. Co prawda przez ostatnie dwa lata nie udało się organizować tego typu wydarzeń z powodu pandemii, ale dziś jesteśmy tutaj i frekwencja dopisała – mówi Jolanta Książek, prezes stowarzyszenia „Wiatraczek”. - Odwiedziły nas m.in. dzieci i młodzież z różnych szkół w regionie, bo przecież mamy dzisiaj dzień wagarowicza. Była to zatem idealna okazja do spotkania z dziećmi z zespołem Downa, szansa integracji i spędzenia wspólnie czasu – mówi Książek. - Nasze dzieci są bardzo uśmiechnięte i zadowolone, mają ogromne pokłady empatii i niewiele im potrzeba do szczęścia. Chcemy zaakcentować dzisiejszym wydarzeniem, że wśród nas są osoby, które może są nieco inne, ale w gruncie rzeczy są takie same – dodaje Marta Poziarska, wiceprezes stowarzyszenia, jednocześnie wskazując, że świadomość społeczna dotycząca osób z zespołem Downa jest coraz większa.

Pani Bernadetta, mama 30-letniej Basi z zespołem Downa, potwierdza, że czasy się zmieniły i rodzicom jest łatwiej z organizacją życia i wychowaniem dzieci niepełnosprawnych. - 30 lat temu zarówno podejście do osób z niepełnosprawnością, jak i informacje na temat prowadzenia/wychowania takich dzieci były znikome. Musieliśmy wówczas podejmować trudne czasami decyzje, aby właściwie Basię prowadzić przez życie. Nigdy jednak nie izolowaliśmy jej od rówieśników, staraliśmy się, aby wychodziła na koncerty, do teatru czy kina wspólnie z innymi dziećmi – mówi. Od dziecka Basia interesuje się muzyką, tańcem oraz koszykówką – Basia jest na każdym meczu Czarnych w Słupsku. Wzięła także udział w castingu do programu Down The Road Przemysława Kossakowskiego.

- Pojechałyśmy do Warszawy i choć Basia nie trafiła do grupy sześciu wybranych osób, to samo otrzymanie zaproszenia i możliwość wystąpienia przed komisją było bardzo miłe – mówi pani Bernadetta. - Zatańczyłam wtedy walca angielskiego – dodaje Basia. Jeżeli poniedziałkowa akcja „Wiatraczka” miała na celu integrować osoby z zespołem Downa ze słupszczanami, to można śmiało powiedzieć, że się to udało. Dominował uśmiech, kolory i dobra zabawa, a wszystko to w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny.

