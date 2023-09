Nocne eksplozje w Bytowie. Pożar budynku dwurodzinnego z magazynem energii (WIDEO)

Mieszkańców osiedla Jeziorki obudził huk eksplozji. W budynku przy ulicy Dunikowskiego doszło do wybuchu oraz pożaru.

- Późnym wieczorem wróciliśmy do domu, byliśmy u rodziców - mówi pan Krzysztof. - Wraz z partnerką wykąpaliśmy dzieci i położyliśmy je spać, ja jeszcze oglądałem telewizję. W pewnym momencie usłyszałem huk, poszedłem do piwnicy sprawdzić, co się stało. I zauważyłem pożar magazynu energii, cofnąłem się. Pobiegłem do partnerki, aby z dziećmi szybko wyszła z domu. Zadzwoniła też po straż. Wróciłem do piwnicy, temperatura była olbrzymia, chciałam to ratować, gasić. Ale popatrzyłem się, mam rany na twarzy. Poddałem się. Nie dałem rady tego ogarnąć.

I jak dodaje - magazyn energii to zbiór baterii do magazynowania prądu. - Zleciłem zamontowanie paneli fotowoltaicznych, aby zaoszczędzić na rachunkach - mówi pan Krzysztof. - Nie wiem, co się wydarzyło. Doszło do samozapłonu, zabezpieczenia zawiodły.