Noga z gazu na krajowej drodze nr 20 koło Bytowa. Porażająca liczba zdjęć z fotoradaru (WIDEO)

Urządzenie zostało zainstalowane przy głównej trasie z Bytowa do Kościerzyny w czerwcu 2021 roku. Miało siać postrach wśród kierowców przekraczających prędkość, ale jak wynika z danych piraci drogowi z mandatów niewiele sobie robią. Przypomnijmy, że w tym miejscu wprowadzono ograniczenie do 50 kilometrów na godzinę.

Pamiątka z wakacji

Główny Inspektor Transportu Drogowego dość systematycznie przesłała do studzienickich urzędników wyniki kontroli przekroczeń prędkości. Wciąż są porażające. - Z ostatnich danych wynika, że urządzenie w Półcznie zarejestrowało ponad 800 naruszenia przepisów ruchu drogowego - mówi Bogdan Ryś, wójt Studzienic. - Miesięcznie przekraczana jest prędkość uśredniając 119 razy, a dziennie 4, co nie napawa optymizmem i potwierdza zasadność montażu fotoradaru. Mamy nadzieję, że statystyki znacznie spadną, a problem nadmiernej prędkości będzie zminimalizowany.

Dodajmy, że to właśnie na wniosek gminy Studzienice oraz mieszkańców Półczna - we wsi tuż przy przejściu dla pieszych, z którego korzystają głównie dzieci idące do szkoły, przystanku oraz sklepie stanął fotoradar. Wcześniej dochodziło tu do wielu wypadków. Mieszkańcy powiedzieli dość, gdy w 2020 roku rozpędzony samochód uderzył w mężczyznę przechodzącego przez pasy.