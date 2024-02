Nowe przystanki i zmiany dla pasażerów. PKS Słupsk modyfikuje swoje połączenia

Dużo zmian wprowadzono z myślą o mieszkańcach gminy Potęgowo. By ułatwić orientację pasażerom, przewoźnik rozbił dotychczasową linię 216, dzieląc ją na dwie trasy. Od 1 lutego, linia 216 pojedzie od Słupska przez Nową Dąbrowę i Łupawę do Potęgowa. Alternatywne połączenie zostanie natomiast oznaczone nowym numerem 218. Relacja łączy Słupsk i Potęgowo, ale jedzie przez Nową Dąbrowę, Żochowo i Poganice (trasa drogą krajową nr 6).

- Łatwiej będzie na pierwszy rzut oka stwierdzić, który autobus jest tym właściwym. Bez wczytywania się w pełną listę przystanków pośrednich – informuje przewoźnik.

Zmian doczekały się również inne linie. Autobus z Potęgowa do Słupska odjeżdżający o godzinie 10:00, który do tej pory kursował okrężną trasą (przez Grapice, jako linia 205) - również pojedzie najkrótszą drogą: przez Żochowo i Poganice do Słupska. Tym samym znalazł się na rozkładzie nowej linii 218. Usprawniony został także rozkład jazdy linii 416 – skrócono czas przejazdu. Broszury zawierające informacje o zmianach będą rozdawane przez kierowców oraz w biurze obsługi klienta.