Nowy, a już coś cieknie. Zalany tunel pod torami na PKP w Słupsku

Trochę deszczu wystarczyło, aby w nowo otwartym tunelu pod torami na dworcu PKP w Słupsku, zebrała się woda. Nie jest to jeszcze bajoro po kolana, ale suchą stopą nie da się przejść. Na środę zaplanowana jest wizja lokalna z udziałem inwestora i wykonawcy, aby coś zaradzić i zapobiec kolejnym powodziom.

Nowy tunel pod torami kolejowymi, który połączył Zatorze ze Śródmieściem otwarto dokładnie miesiąc temu. Mieszkańcy korzystają już z łącznika i chwalą sobie skrót, który pozwala na pokonanie drogi z osiedla do centrum w kilka minut. Wcześniej musieli iść dookoła lub jechać autobusem. Tunel uczęszczany jest codziennie przez kilkaset osób, tym bardziej, że dużo mieszkańców korzysta z nowego węzła transportowego, który powstał od strony ulicy Towarowej. To stąd odjeżdża część autobusów PKS Słupsk, PKS Bytów, a także komunikacja zastępcza zorganizowana przez PKP. Codziennie idą tunelem setki młodzieży, która dojeżdża do szkół w Słupsku.

Niestety, nowa inwestycja okazała się felerna. - Trochę popadało, a w tunelu stoi woda. Suchą stopą się nie przejdzie, a przecież w kaloszach do pracy chodzić nie będę - mówi pani Iwona, która codziennie przyjeżdża do Słupska do pracy z Kępic.

Rzeczywiście, nie jest to jeszcze bajoro, po którym płynąć trzeba kajakiem, ale aby wodę ominąć, trzeba deptać zjazdem dla wózków. Co oczywiście jest możliwe, ale drogę nieco utrudnia, zwłaszcza w godzinach, kiedy ludzi idzie tędy więcej. O sytuacji poinformowaliśmy PKP PLK SA, inwestora, któremu wysłaliśmy także zdjęcia.

- W środę na miejscu odbędzie się wizja lokalna z udziałem inwestora i wykonawcy, który ocenią, jak jest przyczyn tej sytuacji i zdecydują, co należy poprawić, aby więcej nie dochodziło do zlewnia tunelu - mówi Przemysław Zieliński, rzecznik prasowy PKP PLK SA.

Nowy dworzec PKP

Tunel to tylko część większej inwestycji, w ramach której spółka PKP Polskie Linie Kolejowe wybuduje również nowy budynek dworca i dodatkowy peron oraz zmodernizuje stare perony. Wyremontowane perony zostaną wyposażone w nowoczesny system informacji pasażerskiej. Osoby z niepełnosprawnościami będą mogły dostać się na przystanek kolejowy windami. W ramach tego przedsięwzięcia zostanie także przebudowany most na Słupi, z zachowaniem części zabytkowych elementów. Inwestor planuje również modernizację trzech wiaduktów kolejowych w Słupsku. Dodatkowo w mieście powstanie Lokalne Centrum Sterowania, odpowiadające za kierowanie ruchem pociągów. Lada moment zaczną się roboty wyburzeniowe istniejącego obiektu dworcowego kolejowego.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. przygotowują się do modernizacji linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk. - W IV kwartale 2023 r., po zapewnieniu środków finansowych pochodzących z perspektywy UE na lata 2021-2027, planowane jest podpisanie umowy z firmą Torpol S.A. na modernizację stacji Słupsk. Koszt prac to ok. 561 mln zł netto. Efektem inwestycji będzie większa dostępność i komfort obsługi podróżnych. Przebudowane zostaną trzy perony oraz układ torowy. Wygodny dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy z przebudowanego przejścia podziemnego na perony. Przejście, które zostanie poszerzone na całej długości, jest już połączone z nowym dworcem autobusowym, co pozwala na powiązanie różnych środków transportu. Historyczny charakter stacji podkreślą odrestaurowane zabytkowe wiaty peronowe oraz kioski. Nowoczesny system informacji pasażerskiej m.in. wyświetlacze, ułatwi orientację w podróży. Na rzece Słupi zmodernizowany zostanie most kolejowy i dobudowany drugi tor, który usprawni obsługę ruchu kolejowego. Przebudowane zostaną także wiadukty kolejowe nad ulicami Szczecińską, Grunwaldzką i Portową. W Kobylnicy Słupskiej będzie drugi peron, co ułatwi podróże na trasie Słupsk – Szczecin. Prace na stacji Słupsk planujemy zakończyć w 2026 r. - mówi Zieliński.

Również w IV kwartale 2023 r., po zapewnieniu środków finansowych pochodzących z perspektywy UE na lata 2021-2027, planowane jest podpisanie umowy z firmą Intercor Sp. z o.o.. na prace budowlane na odcinku Lębork – Słupsk. Wartość inwestycji to blisko 1,3 mld zł netto. W ramach zadania przebudowany zostanie jeden istniejący tor oraz dobudowany drugi tor na długości ok. 48 km. Wygodniejsze podróże, także dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, zapewnią przebudowane i nowe perony na stacjach i przystankach Leśnice, Pogorzelice, Potęgowo, Głuszyno Pomorskie, Strzyżyno Słupskie, Damnica, Jezierzyce Słupskie. Dodatkowy dostęp do pociągów umożliwią nowe przystanki w Runowie i Łebieniu oraz odbudowa przystanku w Siemianicach. Na modernizowanej linii przewidziano nowe urządzenia i systemy sterowania ruchem. Wiadukty lub przejścia pod torami szybkiej kolejowej trasy zwiększą poziom bezpieczeństwa i usprawnią komunikację drogową. Powstanie 6 przejść pod torami, m.in. w Potęgowie i Damnicy, które dzięki windom ułatwią dostęp na perony. Inwestycja obejmie przebudowę lub remont ponad 70 obiektów inżynieryjnych, m.in. mostów, wiaduktów kolejowych i drogowych. Wymieniona zostanie sieć trakcyjna. Zakończenie prac planowane jest w 2026 r.

Ogłoszenie przetargu na modernizację odcinka Gdynia Chylonia – Wejherowo – Lębork planowane jest w II kwartale 2024 r. Projekt zakłada przebudowę wszystkich przystanków i stacji na trasie, co znacząco poprawi komfort obsługi podróżnych, w tym budowę nowych przystanków o roboczych nazwach Rumia Biała Rzeka, Reda Gniewowska, Bolszewo, Gościcino Zielony Dwór. Planuje się budowę drugiego toru na odcinkach Gdynia Chylonia – Rumia, Wejherowo – Lębork oraz budowę dwóch torów tzw. aglomeracyjnych na odcinku Rumia – Wejherowo. Zakończenie robót planuje się w 2027 r. Po zakończeniu wszystkich prac pociągi pasażerskie na trasie Gdynia – Słupsk pojadą z prędkością do 160 km/h, a towarowe do 120 km/h, co skróci czas podróży o około 15 minut. Inwestycja uwzględnia rozbudowę linii do 200 km/h – w ramach planowanego oddzielnego zadania w zakresie zabudowy systemu ETCS/ERTMS. Prace obejmą także przebudowę sieci trakcyjnej, torów i obiektów inżynieryjnych, co przełoży się na sprawne podróże pociągiem. Modernizacja linii zwiększy komfort podróżnych w codziennych podróżach do pracy lub szkoły, a także na trasie Trójmiasto - Szczecin. Poprawi się także przepustowość linii, dzięki czemu będzie lepszy dojazd do aglomeracji trójmiejskiej.

Luiza Lizut - nagrody za frekwencję