Nowy wóz strażacki dla ochotników z Czarnej Dąbrówki (WIDEO)

Aby akcje strażackie były szybko przeprowadzane potrzebny jest odpowiedni sprzęt i wozy bojowe. Strażacy z Czarnej Dąbrówki mogą pochwalić się nowym nabytkiem - samochodem marki renault. Ma on już za sobą pierwsze wyjazdy.

Pojazd jest potrzebny

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Dąbrówce jest jedną z większych w powiecie bytowskim. Do różnego rodzaju zdarzeń wyjeżdżają kilkaset razy w ciągu roku. Tak więc samochody są im bardzo potrzebne. Strażacy cieszą się, że do ich taboru dołączył renault.

Ośmiu strażaków w czerwonym wozie strażackim

- Jest to samochód średni-gaśniczy, mogący przewozić trzy tysiące litrów, dwa i pół tysiąca litrów wydajności na minutę pompy - zachwala nabytek Tomasz Malek, komendant Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnej Dąbrówce. - To samochód, który mieści ośmiu strażaków. Kosztował ponad 300 tysięcy złotych. Pieniądze na wóz pochodziły z budżetu gminy, sponsorów i strażaków z Czarnej Dąbrówki i Rokit. Zakupiliśmy go z komisu samochodów używanych sprowadzanych z Francji.