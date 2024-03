Oblicza kobiety twórczej. 8 marca w Czarnej Dąbrówce

Wyjątkowy Dzień Kobiet odbędzie się w Czarnej Dąbrówce. Będzie to spotkanie z wyjątkowymi paniami.

- Tegoroczna edycja Oblicz Kobiety Twórczej kłania się w kierunku pań, które mijamy na co dzień, a których głos wybrzmiewa, bądź nie miał szansy wybrzmieć wśród szerszej publiczności - wyjaśnia Beata Łozowska, dyrektorka ośrodka kultury. - Są to kobiety, które wyrosły na łonie naszej gminy, bądź wrosły w nią, mają pasję, a z ich serc wypływa prawdziwa miłość do muzyki. Kobiety o pięknym głosie, a jeszcze piękniejszym wnętrzu. Możemy już ogłosić zaprezentować nasze najpiękniejsze kobiece głosy. 8 marca wystąpią: Monika Jarzębińska, Paulina Piotrowska, Karolina Stenka, Wiesława Wolska oraz Monika Miszk.

Podczas tego wieczoru gościem specjalnym będzie kapela Z Marszu. Jest to zespół młodych ludzi z pasją, którzy niejednego porwą swoim występem. Z pewnością będzie to muzyczna uczta.

Oprócz słodkiego poczęstunku, kawy, herbaty, organizatorzy przygotują niespodziankę dla wszystkich pań, które przyjdą!