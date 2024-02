Od dziś utrudnienia dla słupskich kierowców. Zamknięto przejazd przez Stary Rynek

- Bezpośrednio po badaniach archeologicznych, wykonawca planuje rozpoczęcie robót budowlanych związanych z budową docelowych chodników i jezdni. Okres 2 do 2,5 miesiąca jest zakładany na te prace. Po tym czasie jezdnia w ciągu ulicy Grodzkiej-Mostnika będzie już udostępniona do ruchu i prace, które będą prowadzone w obrębie płyty Starego Rynku nie będą już powodować poważnych utrudnień – mówi dyrektor ZIM.

To oznacza likwidację miejsc parkingowych zlokalizowanych po wewnętrznej stronie placu. Zastępczego parkingu nie będzie – przynajmniej na razie. 30 miejsc postojowych ma powstać za żłobkiem przy ul. Łukasiewicza, ale pomysł jest dopiero na etapie projektowania.

Zamknięcie ul. Grodzkiej wymusza również czasowe zmiany w rozkładach jazdy komunikacji miejskiej. Autobusy linii 1, 3, 7, 8, 9, 18 i 21 pojadą objazdem przez ulicę Kilińskiego, czyli powrócą na trasę, którą kursowały w czasie remontu ul. Armii Krajowej. Dodatkowe przystanki będą działać przy ul. Kilińskiego i Kaszubskiej.

Prace przy rewitalizacji płyty Starego Rynku w Słupsku to koszt około 20 mln złotych, z czego 16 mln to dofinansowanie w ramach rekompensat za budowę amerykańskiej tarczy w Redzikowie. Wszystkie prace mają zakończyć się do końca bieżącego roku.