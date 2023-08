Od środy most we Flisowie zamknięty. Mieszkańców czekają objazdy (WIDEO)

Uwaga, dziś 16 sierpnia 2023 roku most na rzece Łupawa we Flisowie został zamknięty dla ruchu. W środę Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie rozpoczął remont i przebudowę tego mostu.

Objazdy. Most w remoncie

W związku z tym dla mieszkańców Karwna i Soszyc uruchomione zostaną dwa objazdy. Jeden przez Łupawę, drugi przez Wargowo, Jak wyglądają objazdy, szczegółowo przedstawiają zamieszczone w galerii mapki.

- Na ten remont czekaliśmy bardzo długo, był zapowiadany od dwóch lat - mówi Jan Klasa, wójt Czarnej Dąbrówki. - Starosta bytowski próbował przez ten czas przygotować odpowiedni montaż finansowy. Most jest w fatalnym stanie. Podupadał od paru ładnych lat. Wymagał natychmiastowej naprawy. Już wcześniej wprowadzono tam ograniczenie tonażu. Oczywiście czekają nas teraz utrudnienia, chociażby z organizacją objazdów i dowozem dzieci do szkół we wrześniu, ale zniesiemy te kłopoty, by później cieszyć się wyremontowanym mostem. Największy problem dotyczy mieszkańców Karwna, ale myślę, że jakoś wszyscy przetrzymamy te kłopoty.