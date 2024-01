Odchudzona darmowa komunikacja autobusowa w Ustce. Mniej kursów, turyści płacą za bilety

Mieszkańcy Ustki wciąż będą mogli korzystać z bezpłatnych przejazdów na podstawie Usteckiej Karty Mieszkańca. Osoby niepełnosprawne, które jej nie mają, są uprawnione do ulgi ustawowej. To dotyczy i mieszkańców, i przyjezdnych.

Komunikacja miejska - darmowa dla ustczan, niepełnosprawnych i turystów płacących uzdrowiskowe - powstała w Ustce w lipcu 2018 roku. Autobusy słupskiego PKS na dwóch liniach kursowały od poniedziałku do soboty, a w wakacje także w niedzielę. Od stycznia 2022 roku organizatorem przewozów na terenie miasta jest powiat słupski, który zleca to zadanie spółce PKS. Ustka dopłaca do kosztów utrzymania linii 1 i 2. - W związku z koniecznością wprowadzenia oszczędności liczba kursów w ciągu dnia zostaje zmniejszona o dwa ostatnie do Lędowa, a w soboty autobusy nie będą kursowały – informuje Eliza Mordal, rzeczniczka usteckiego ratusza.

- Według taryfy biletowej koszt biletu jednorazowego normalnego na liniach 1 i 2 w Ustce wynosi 4 złote i 50 groszy – informuje Damian Zdancewicz, rzecznik prasowy słupskiego PKS. - Jeśli chodzi o ulgi, to ich wymiar jest uzależniony od charakteru niepełnosprawności. Przykładowo: wymiar ulgi dla osoby niewidomej niezdolnej do samodzielnej egzystencji to 93%, czyli 32 grosze. Pełnoletni opiekun podróżujący z taką osobą zapłaci 23 grosze.

Od 1 lutego turyści również będą płacić za bilety według taryfy biletowej przewoźnika. Do tej pory wczasowicze, czy kuracjusze, którzy uiszczali opłatę uzdrowiskową, mogli korzystać z darmowej komunikacji. Teraz tego przywileju już nie będzie.

Miasto Ustka w roku 2024 na komunikację publiczną przeznaczyło - jak w grudniu uchwalili radni – nie więcej niż 500 tys. zł. W roku 2023 była to kwota 625 tys. zł.

- W latach poprzednich kwoty były wyższe, gdyż miasto samo organizowało komunikację, obecnie jej organizatorem jest powiat słupski, który otrzymuje na to zadanie dotację z budżetu państwa. Kwota dopłacona przez samorząd jest wyrównaniem deficytu pomiędzy wsparciem centralnym a kosztem utrzymania danej linii – wyjaśnia Eliza Mordal. - Władze Ustki w związku z koniecznością wprowadzenia oszczędności w budżecie na rok 2024 podjęły decyzję o zmniejszeniu dofinansowania, co wiąże się z ograniczeniami w ofercie. Te zmiany zostały poprzedzone analizą zainteresowania mieszkańców, a priorytetem dla burmistrza Jacka Maniszewskiego byli mieszkańcy, w szczególności dzieci i młodzież dojeżdżająca do szkół. Ponadto przeanalizowane zostało zainteresowanie kursami, zlikwidowane zostały te cieszące się najmniejszym zainteresowaniem. W czasie wakacji rozkład zostanie także dostosowany do potrzeb pasażerów.

W związku z wprowadzeniem zmian 1 lutego zmienia się rozkład jazdy autobusów.