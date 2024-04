„Zmiana jest szkodliwa dla całego miasta”. Radni PO o północnej części słupskiego ringu

- Zmiana jest szkodliwa dla całego miasta i przez pokolenia będziemy czekać, żeby ten ring dokończyć. Jeżeli dojdzie do realizacji tego projektu możemy zapomnieć o wykonaniu tego odcinka ringu. Żeby wykonać ten odcinek trzeba przebudować przejazd w nasypie kolejowym, pod linią 202, która teraz będzie realizowana. Jeżeli nie zrobimy teraz tego przejazdu to przez następne 100 lat nie uda nam się zrealizować tego zadania – mówił Paweł Szewczyk.

Zdaniem radnych PO budowa Trasy Olimpijskiej jako części ringu przekreśli szanse na to, by w Słupsku powstała wewnętrzna obwodnica z prawdziwego zdarzenia.

W jego opinii miejskie władze powinny podjąć współpracę z PKP i zabiegać o budowę przejazdu w nasypie kolejowym, by umożliwić powrót do pierwotnej koncepcji budowy trasy.

- Jedyne co można zrobić to, aby na stanowisku prezydenta miasta była osoba, która zainteresuje się tą sprawą w zakresie tego, czy można w ogóle jeszcze zmienić tę inwestycję i zacząć budowę ringu północnego w zaplanowanej części. Jeżeli nie, trzeba będzie podjąć decyzję, aby mimo wszystko wykonać przejazd w nasypie. Nie będzie on na razie wykorzystywany, ale nie zamknie to dokończenia w sposób prawidłowy ringu miejskiego. Taka jest jest jedyna alternatywa. Przez wiele lat będziemy żałować, że nie udało się tego zrobić – mówił kandydat na prezydenta z ramienia KO.

Pierwotnie północna część miejskiego ringu miała biec od ronda Usteckiego na ulicy Portowej do ulicy Kaszubskiej. Do sprawy będziemy wracać.