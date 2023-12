Oddali hołd zastrzelonym policjantom. W Słupsku, w Ustce, w Bytowie zawyły syreny

Do dramatycznego zdarzenia wydarzeń doszło 1 grudnia we Wrocławiu. Dwaj policjanci przewozili nieoznakowanym radiowozem Maksymiliana F., który był wcześniej poszukiwany za oszustwa. Mężczyzna wyciągnął w tym czasie broń i postrzelił funkcjonariuszy.

Podczas przesłuchania złożył enigmatyczne wyjaśnienia i nie przyznał się do postrzelenia policjantów. Policja oficjalnie pożegnała dzisiaj 45-letniego asp. szt. Daniela Łuczyńskiego, funkcjonariusza z 19-letnim stażem i 47-letni asp. szt. Ireneusza Michalaka z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna, który służył w policji 26 lat. Na placach przed komendami i komisariatami w całym kraju - także na Pomorzu - zawyły syreny.

W sprawie wciąż jest dużo niewiadomych, m.in. to, dlaczego podejrzany zdołał przemycić broń do radiowozu. W policji został powołany specjalny zespół do wyjaśnienia tej sprawy.

W Słupsku i w Ustce hołd policjantom oddali policjanci, strażacy i kursanci ze Szkoły Policji w Słupsku.