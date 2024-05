Ogólnopolski turniej saunamistrzów w Słupsku. W ten weekend atmosfera na Trzech Falach sięgnęła zenitu!

Choć gorąca atmosfera na saunach w Trzech Falach jest codziennie, w ten weekend temperatura sięgnęła zenitu. A to za sprawą dużej imprezy o randze ogólnopolskiej.

- W naszych obiektach odbywa się turniej saunamistrzów organizowany przez Polskie Towarzystwo Saunowe. Gościmy w sumie 50 osób – to zawodnicy, sędziowie i inne osoby zaangażowane w organizację imprezy. To dla nas duże wyróżnienie i zaszczyt. Na Pomorzu tylko dwa ośrodki spełniają kryteria dopuszczające do organizacji imprezy, a wśród nich jesteśmy my – nie ukrywa zadowolenia Anna Żołądek, prezes Parku Wodnego Trzy Fale w Słupsku.

Podczas turnieju saunamistrzów PTS Classic zawodnicy prezentują klasyczne ceremonie zapachowe o charakterze prozdrowotnym - bez elementów widowiskowych. Jury ocenia zawodnika w trzech kategoriach: Kodeks, Kunszt i Harmonia.

- Jest to szósta edycja turnieju, w której udział bierze 20 uczestników z całego kraju. Zawodników ocenia komisja w sześcioosobowym składzie. Sędziowie oceniają profesjonalizm saunamistrza. Turniej Classic różni się od innych turniejów w Polsce – gdzie liczy się show i freestyle. Classic ma za zadanie wyłapać nowe talenty, pokazać profesjonalizm saunamistrza, skupia się na poprawności i kulturze saunowania, umiejętności podania olejków na kulach, czy rozprowadzenia powietrza w pomieszczeniu, bez dodatkowych udziwnień i przebierania, bez show – mówi Kamil Świątek, członek zarządu PTS, koordynator turnieju ds. mediów.