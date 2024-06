Budowa drogi S6. Postęp prac na odcinku Słupsk - Sławno [ZDJĘCIA]

Stecol, to chińska firma będąca częścią grupy PowerChina, szóstej co do wielkości firmy konstrukcyjno-budowlanej na świecie. Jej polski oddział dość szybko wchodzi na plac budowy S6. GDDKiA umowę ze Stecolem podpisała 17 listopada ubiegłego roku. Na wybudowanie ponad 22 km ekspresówki firma ma czas do 17 października 2025 roku.