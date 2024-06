Atrakcje w wakacje. Co Ustka szykuje na sezon letni 2024?

Jak co roku do Ustki zjadą górale z miasta partnerskiego. 20 i 21 lipca odbędzie się wydarzenie Bielsko-Biała i Beskidy w Ustce. W tym roku Ustka obchodzi jubileusz nadania statusu uzdrowiska. W związku z tym, by podkreślić uzdrowiskowy charakter miasta, wspólnie z Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, miasto organizuje nową, dwudniową imprezę Grand Lubicz Festiwal Uzdrowiska. 27 i 28 lipca nie zabraknie strefy medical, spa, diagnostyki, kulinarnego show.

- Zajęcia fitness poprowadzi Qczaj, zajęcia jogi Ola Żelazo, o zdrowym odżywianiu porozmawiamy z Michałem Karmowskim staniemy do rywalizacji ze Sławomirem Toczkiem, a całość poprowadzi Irek Bieleninik. O muzyczne doznania zadba natomiast DJ C-BOOL – zachęca Eliza Mordal.

"Nigdy nie zostawiamy swoich". To motto przyświeca wszystkim uczestnikom biegu Formoza Challenge. Ekstremalny bieg odbędzie się 28 lipca.

- Ciekawe akrobacje, takie jak skakanie, czy nurkowanie, do tego świetna zabawa i solidne zastrzyki adrenaliny dostarczy nam kolejne nowe wydarzenie Flyboard Robson Team (Amatorskie Mistrzostwa Polski). To wydarzenie, które znad mazurskich jezior przeniosło się nad wody Bałtyku – mówi Eliza Mordal. - Kolejny weekend to okazja, by podziwiać wielkie kilkumetrowe konstrukcje latawców w trakcie Columbus Festiwal Latawców. W Ustce na fali nie mogło zabraknąć typowo morskiego wydarzenia, a tym niewątpliwie jest Ustka – Charlotta Sailing Days. W tym roku odbędą się trzy edycje tego wydarzenia.