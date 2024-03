Okradła swoją koleżankę na kilkaset złotych. Wynajęła taksówkę i pojechała na zakupy

Gdy zgłaszająca zorientowała się, że znajoma nagle oddaliła się, a z jej portfela zniknęło 1800 zł natychmiast zaalarmowała policjantów. Funkcjonariusze bardzo szybko zatrzymali podejrzaną 47-latkę.

- Do bytowskich policjantów trafiło zgłoszenie o kradzieży 1800 zł. Jak przekazała mundurowym zgłaszająca, przestępstwa dokonała jej znajoma - mówi Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji. - Pozostawiona na chwilę sama miała wyjąć z portfela pieniądze i uciec z mieszkania. Funkcjonariusze mając rysopis kobiety natychmiast rozpoczęli jej poszukiwanie. Podczas patrolowania miasta przy ul. Mickiewicza zauważyli opisywaną kobietę. W trakcie rozmowy kobieta przyznała, że to ona ukradła pieniądze. Część z nich jednak już wydała na przejazdy taksówkami i zakupy. W chwili zatrzymania badanie wykazało, że jest w stanie nietrzeźwości. Miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Policjanci przewieźli 47-latkę do policyjnej celi. Wkrótce usłyszy zarzuty kradzieży, za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.