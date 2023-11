Orlen Basket Liga. Blamaż koszykarzy Czarnych Słupsk w Gliwicach

Sam początek meczu należał do przyjezdnych. Dobrze grał Michał Michalak, który wyprowadził Czarnych na kilkupunktowe poradzenie. Dwie ważne trójki trafił też MaCio Teague i to zawodnicy ze Słupska prowadzili po pierwszej kwarcie 24:22. Po akcjach Koby’ego McEwena i Kadre Graya w drugiej kwarcie to gliwiczanie mieli nawet siedem punktów przewagi.

Grupa Sierleccy Czarni nie do końca byli w stanie nawiązać rywalizację. Dodatkowo szwankowała defensywa przyjezdnych. Dlatego po kolejnym zagraniu McEwena pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 49:42. W trzeciej kwarcie przewaga ekipy trenera Pawła Turkiewicza urosła nawet do 13 punktów po rzutach Josha Price’a i Łukasza Frąckiewicza. Dodatkowo do ataku włączył się także Martins Laksa.

Pojedyncze odpowiedzi MaCio Teague’a i Benasa Griciunasa nie wystarczały do odrabiania strat. Trójka Kadre Graya ustaliła wynik po 30 minutach na 76:61. Na początku kolejnej części gry następny rzut z dystansu Graya oznaczał aż 20 punktów różnicy! Później parkiet ze względu na faule musiał opuścić Michael Caffey, a to oznaczało jeszcze większe kłopoty drużyny trenera Mantasa Cesnauskisa. Przewaga gospodarzy już do samego końca była bezpieczna. Tauron GTK zwyciężyło ostatecznie aż 100:79. Najlepszym graczem gospodarzy był Kadre Gray z 27 punktami i 9 asystami. W ekipie gości wyróżniał się Benas Griciunas z 21 punktami i 10 zbiórkami.