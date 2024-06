Osobówka wjechała w ciężarówkę. Kierowca golfa trafił do szpitala

Na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej 209 z krajową 21 w Suchorzu w gminie Trzebielino doszło do zderzenia osobowego volkswagena z ciężarówką.

- Wstępne ustalenia policjantów wskazują, że kierowca osobówki włączając się do ruchu nie ustąpił pierwszeństwa pojazdowi ciężarowemu przez co doszło do bocznego zderzenia - mówi Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji. - 60-letni kierowca golfa trafił do szpitala. Droga w tym miejscu jest zablokowana, a policjanci wyznaczyli objazdy oraz zabezpieczają ślady, dzięki którym wyjaśnią szczegółowe okoliczności tego wypadku.