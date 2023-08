Oto najwyższe wygrane w Lotto. Sprawdź gdzie padły szczęśliwe szóstki! 09.08.2023 OPRAC.: PW

Najwyższe wygrane w Lotto. Oto lista najwyższych wygranych i miejsc gdzie skreślono szczęśliwe liczby. Nie ma chyba osoby, która nie chciała by wygrać głównej nagrody w grach liczbowych Lotto. Bardzo często zdarza się, że mamy do czynienia z kumulacją. Taka postać rzeczy, bardzo zachęca do puszczenia zakładu i wzięcia udziału w grze. W historii losowań, gracze sięgali po najwyższe wygrane aż 1493 razy. Zobacz na naszej liście, jakie były najwyższe wygrane oraz w jakiej miejscowości padły szczęśliwe cyfry.