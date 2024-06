Oto nasi bohaterowie! Brawa dla wszystkich, którzy pojechali w 50. Dziecięcych Wyścigach Rowerkowych "Głosu Pomorza"

Młodym uczestnikom kibicowały całe rodziny, a emocji nie brakowało.

- Kuba to już weteren. Jedzie trzeci raz, bardzo mu się podobają zawody. On ma żyłkę sportowca po dziadku kolarzu, kocha się ścigać - śmieje się mama Kuby.

Ania kibicuje młodszemu bratu.

- Też chciałam pojechać, ale mam już 12 lat i nie mogę. Jak byłam to jeździłam, dzisiaj kibicuje Stasiowi - mówiła Ania.

Jubileuszowe - 50. Dziecięce Wyścigi Rowerkowe "Głosu Pomorza" za nami. Na stadionie 650-lecia w Słupsku wystartowało 400 dzieci w wieku od trzech do 9 lat. Najmłodsze jechały nawet na rowerkach biegowych i świetnie dawały sobie radę. Na metę wjeżdżały uśmiechnięte od ucha do ucha, dumne, że po raz pierwszy w życiu wzięły udział w zawodach i pokonały dystans. W naszych wyścigach nie tylko o zwycięstwo chodzi. To przede wszystkim zabawa i emocje dla całych rodzin, bo z maluchami przyszli nie tylko rodzice, rodzeństwo, ale też dziadkowie, ciocie i wujkowie.