Pączek obsypany hojnie złotem! Najdroższy pączek w kraju powstał w cukierniach Kaiser Patisserie

- W tym roku w naszych cukierniach na klientów czeka wyjątkowa niespodzianka. Pierwszy raz stworzyliśmy złotego pączka - pokrytego sześcioma arkuszami 24-karatowego złota. Pomysł narodził się spontanicznie. Pomysłodawcą był nasz główny cukiernik i technolog - Patryk Szczepański, który dzisiaj wspiera nasz zespół w Sopocie. Chcieliśmy, aby ludzie zobaczyli, że w Tłusty Czwartek można zjeść coś więcej niż zwykłego pączka. Staraliśmy się zrobić coś, co pozwoli każdemu dostarczyć odrobine przyjemności, niespotykanych smaków, stąd złoty pączek, który od samego początku zrobiony jest z najlepszych składników - wypełniony jest aksamitnym, muślinowym kremem na bazie mascarpone prosto z Włoch, mamy tam najdroższą przyprawę świata - szafran nadający pączkowi prawdziwie niepowtarzalny smak, podkręcony nutką skórki z pomarańczy. I oczywiście jest on większy od pozostałych naszych pączków trzykrotnie - mówi Aleksandra Karcz-Zakryś z marketingu Kaiser Patisserie. - Główną zasadą jest jednak to, że smakujemy wszystkimi zmysłami.

- Jest bardzo cieniutkie i jest praktycznie niewyczuwalne. To czyste 24-karatowe złoto, przeznaczone właśnie do produkcji spożywczej. No i nie ma kalorii! Ale w Kaiserze nie liczymy kalorii, chodzi o czystą przyjemność i rozkoszowanie się wszystkimi zmysłami - śmieje się pani Ola. Złoto

Tłusty czwartek to ostatni czwartek przed wielkim postem w kalendarzu chrześcijańskim, który rozpoczyna ostatni tydzień karnawału.

Złoto jadalne

Choć jadalne złoto może dziwić, nie jest to kulinarna nowość. Było znane już na dworach krajów europejskich w średniowieczu i stosowane jako dekoracja żywności oraz jako symbol niezwykłego luksusu i prestiżu wśród wasali i dworzan. Złoto jadalne to szczególny rodzaj złota dopuszczony przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone jako dodatek do żywności. Może być stosowane np. do dekoracji ciastek, win lub innych alkoholi, a także jako dodatek do sushi. Nie ma ani pozytywnych, ani negatywnych skutków dla organizmu ludzkiego, ponieważ jest ono biologicznie obojętne i nadaje się do stosowania w żywności, ponieważ nie utlenia się ani nie koroduje w wilgotnym powietrzu, w przeciwieństwie do wielu innych metali.

Jadalne złoto musi spełniać wytyczne zawarte w obowiązujących normach bezpieczeństwa żywności. Musi być czyste, aby uniknąć wszelkiego rodzaju infekcji organizmu lub innych zagrożeń. Złoto jest metalem szlachetnym, dlatego nie wchodzi w reakcje w organizmie człowieka. Oznacza to, że nie jest wchłaniane podczas procesu trawienia i dlatego może być bezpiecznie spożywane. Nie ma jednak żadnych korzyści z jego konsumpcji. Czystość jadalnego złota musi wynosić 23–24 karaty. Wytwarza się je w procesie kucia, tłuczenia, walcowania lub po prostu w postaci płatków czy proszku.