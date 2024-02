Usteckie Dni Kobiet z muzycznym epilogiem już niedługo - na początku marca

Pierwsza propozycja to śpiewany monodram „Matka, żona, kochanka” w wykonaniu Anety Todorczuk. Tak opisują go organizatorzy: - Wydawałoby się, że bycie kochanką to totalny flow i czysta przyjemność, żoną – oldskulowa fucha, a matką – duma i odpowiedzialność…. Jak ogarnąć jednocześnie te trzy role? Jak pogodzić ze sobą pracę na trzech równoległych etatach? I to w dodatku nie otrzymując za żadną z nich wynagrodzenia? Bezpłatny to można mieć urlop, a tu nie dość, że nie ma chwili odpoczynku, a pracę wykonuje się w gratisie, to trzeba nieźle się nakombinować, żeby wyjść z twarzą, a nawet przy odrobinie sprytu czerpać przyjemność… Czy istnieje recepta na pogodzenie tych trzech ról? Czy jest sposób, żeby być jednocześnie kobietką i taranem? Niańką i sekstorpedą? Mistrzem kuchni, cichym zarządcą, mózgiem, chodzącą subtelnością, kokietką i blond-pułapką? Może i tak, ale Aneta Todorczuk w muzodramie „Matka, żona, kochanka” nie stara się udzielić odpowiedzi na powyższe pytania, nie daje recepty, nie mówi „jak żyć”.