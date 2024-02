Tym żył Słupsk i region w minionym tygodniu. Przegląd wydarzeń "Głosu Pomorza".

4 lutego

- Do dramatycznej interwencji policji doszło w poniedziałek w Ustce przy ulicy Wczasowej. Okazało się, że w mieszkaniu znajduje się martwa kobieta, która mogła umrzeć około trzech lat temu.

- Od listopada 12 kamer obserwuje skrzyżowanie ulic Wiejskiej i Garncarskiej. Wideorejestratory składają się na nowoczesny system RedLight, który wyłapuje kierowców niestosujących się do sygnalizacji świetlnej. Przez trzy miesiące kamery zebrały spore żniwa.

- Waży 300 gramów, jest pokryty 24-karatowym złotem i kosztuje 100 złotych. Złoty Pączek to najdroższy pączek w kraju, który powstał w pracowniach Kaiser Patisserie - w Słupsku, Szczecinie, Trójmieście, Warszawie i Kołobrzegu. Jest to wersja limitowana. Tylko kilka sztuk trafiło do każdej z cukierni.