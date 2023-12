Pamiętajmy o samotnych, starszych, schorowanych. Akcja usteckiego MOPS-u

Akcja „Świąteczny upominek dla samotnego seniora” zrodziła się z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce. W tym roku już po raz trzeci można sprawić prezenty starszym i samotnym ustczanom.

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ustce wraz z pracownikami zaprasza po raz trzeci do włączenia się w lokalną akcję „Świąteczny upominek dla samotnego seniora”, dzięki której pomagamy zapomnieć starszym mieszkańcom Ustki o smutnej samotności w święta. Chcemy dotrzeć do każdego samotnego seniora z Ustki z wigilijnym upominkiem i świątecznymi życzeniami, aby zapewnić mu to, co najważniejsze – bliskość i serdeczność – mówi Anna Pilecka-Sawczuk, kierownik Usteckiego MOPS-u.