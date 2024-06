Panu Jankowi życzymy sto lat! Prenumeratorzy są dla nas najważniejsi

Od wielu lat codziennie w "Głosie Pomorza" pod redakcyjnym numerem telefonu dyżuruje dziennikarz. Telefon dzwoni niemal non stop. Ufacie nam! Za co serdecznie dziękujemy i dzięki temu wiemy, że jesteśmy dla Was ważni, a nasza praca ma sens. Wszystkie sprawy, którymi się z nami dzielicie traktujemy poważnie, czy dotyczą one dziury w ulicy, festynu, czy problemu z dostaniem się do specjalisty. Dzielicie się z nami swoimi troskami, ale też radościami.