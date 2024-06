Oszustwa paragonowe powszechną praktyką w nadmorskich kurortach. Konsumenci muszą uważać

Najczęściej nie zwracamy na niego uwagi – zgnieciony ląduje w koszu na śmieci, torbie na zakupy lub kieszeni. Niekiedy nie zabieramy go nawet z lady. Zdarzają się jednak sytuacje, że sprzedający w ogóle go nie wydaje. Okazuje się jednak, że ten niewielki papierek czasem może się przydać. Paragon stanowi nie tylko dowód zakupu, ale również podstawę do dochodzenia swoich praw.

Nieuczciwi przedsiębiorcy paragonów nie wydają, by uniknąć płacenia podatków. Zdarza się również, że wydają je w nieprawidłowej formie. Konsumenci mogą spotkać się z tzw. paragonem kelnerskim w restauracjach - czyli ręcznie wypisaną karteczką imitującą dowód zakupu. Z kolei niektórzy przedsiębiorcy paragony drukują, ale zbierają te pozostawione przez klientów, by móc je później anulować.