Paryż przyjechał do Ustki. Biblia wyśniona przez Chagalla w Muzeum Ziemi Usteckiej

- Przy okazji takich kameralnych wydarzeń artystycznych, jakim jest ta wystawa, warto mieć świadomość skali zjawiska – mówił. - Chagall był artystą totalnym. Tworzył niemal we wszystkich dziedzinach sztuki. Najbardziej znany jest z „nadprzyrodzonego” malarstwa, które sam nazywał „malowaną poezją”, ale również zostawił światu znakomite rzeźby, rysunki, grafiki, ceramikę, wspaniałe witraże w paryskich katedrach i synagogach Jerozolimy. Projektował również kostiumy i scenografie do baletów i teatrów moskiewskich, między innymi żydowskiego. Znane są jego słynne gigantyczne freski w operze w Paryżu i Nowym Jorku.

- Ustka nie musi jechać do Paryża. Paryż przyjechał do Ustki – powiedział na otwarciu wystawy Józef Jaskuła, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ustki, przybliżając zebranym dziedzinę sztuki, jaką jest litografia. - Chagall zrobił w swoim życiu około tysiąca różnych druków. Tutaj oglądamy Biblię II – 24 grafiki, które pięknie w tej sali się komponują.

- Chagall stworzył własny niepowtarzalny autorski styl, nieporównywalny z żadnym innym stylem sztuki nowoczesnej. Dzięki temu otwiera on wyobraźnię ludzką na sztukę. Był pierwszym artystą żyjącym, którego obrazy zostały pokazane w Luwrze. Dla artysty Biblia była źródłem poezji wszech czasów - opowieścią o ludzkości, a nie jednego narodu wybranego. Chagall powiedział, że Biblii nie przeczytał, on ją wyśnił. Stąd ta fascynująca podróż przez księgi Starego Testamentu.

Wystawa Biblia II (Dessins pour la Bible) złożona jest z 24 kolorowych litografii z 1960 roku. To oryginalne litografie z kamienia Marca Chagalla wykonane w pracowni Atelier Fernanda Mourlota. Na wystawie można podziwiać między innymi „Raj 1”, „Rut zbierająca”, "Rahab i szpiedzy z Jerycha", "Hagar na pustyni", "Kain i Abel", "Sara i Anioły", czy „Rut u stóp Boaza”.

Inspiracją ilustracji do Biblii była podróż artysty do Ziemi Świętej w 1931 roku, która odmieniła go pod względem duchowym i twórczym. W litografiach widać także obrazy z dzieciństwa Chagalla spędzonego w Rosji.

Marc Chagall - Mark Zacharowicz Szagal urodził się jako Mojsza Zacharowicz Szagałow w 1887 w Łoźnie na Białorusi. Zmarł w 1985 w Saint-Paul-de-Vence. Był malarzem i grafikiem żydowskiego pochodzenia, czołowym przedstawicielem kubizmu i internacjonalizmu w malarstwie.

Odbitki z oryginalnych kamieni litograficznych, rysowanych ręką wielkiego artysty można obejrzeć w Ustce do 30 maja.