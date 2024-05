Znakomici artyści malarze w Ustce. Drugi Ogólnopolski Plener Malarski Nowy Horyzont. Wernisaż już w piątek

W Ustce Uroczysku w Mistralu przy Plaży od niedzieli trwa Drugi Ogólnopolski Plener Malarski Nowy Horyzont. Jego efektem jest wystawa w Hotelu Rejs.

- Maj to czas, gdy przyroda odkrywa przed nami pełnię wiosny. Zielenią się drzewa, kwiaty rozwijają się w pełnym blasku, a ptaki wesoło śpiewają, celebrując życie. To właśnie doskonały moment na zorganizowanie Drugiego Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Nowy Horyzont w Ustce – miejscu, które od lat stanowi inspirację dla artystów z Polski i ze świata. Tak będzie i tym razem. Barwy i smaki przenikają się nawzajem, a ich piękno zostanie uwiecznione przez znanych polskich artystów. W swoich obrazach udowodnią, że zmysłowe doznania mogą być przekazane poprzez malarstwo, zwłaszcza gdy jest tworzone przez mistrzów sztuki – zachęcają do poznania dzieł znakomitych malarzy Beata i Adam Jakubiakowie, organizatorzy pleneru i właściciele Mistral Ustka.