Pasowanie na ucznia w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku. Wielkie wydarzenie dla wszystkich „pierwszaków” [ZDJĘCIA]

Zaszczytu pasowania dostąpiło w Szkole Podstawowej nr 3 w Słupsku 101 „pierwszaków” z czterech klas. Najmłodsi uczniowie oficjalnie dołączyli w środę, 11 października, do szkolnej społeczności, gdy na ich ramieniu spoczął wielki ołówek.

Był to dzień pełen wzruszeń, a zgromadzeni na sali rodzice pękali z dumy. Dzień pasowania, to jednak największe przeżycie dla samych „pierwszaków” – składają wówczas ślubowanie i dołączają do szkolnej społeczności.

Ślubowanie i pasowanie pierwszoklasistów odbywa się zazwyczaj w szkołach podstawowych pod koniec września i na początku października. Ten dzień często jest łączony również z obchodami Dnia Edukacji Narodowej, który przypada 14 października. Podczas uroczystości organizowanych przez szkołę nie brakuje występów artystycznych. W przygotowanie wydarzenia zaangażowani są również nauczyciele młodszych klas.

W tym roku, uroczystość zorganizowana w SP3 w Słupsku wyjątkowa była również dlatego, że w 2023 roku szkoła zlokalizowana przy ul. Banacha obchodzi 50-lecie swojej działalności.