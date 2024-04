Paweł Dykier: - Chcę być blisko ludzi i pracować na rzecz naszej społeczności

- Chcę być blisko ludzi i pracować na rzecz naszej społeczności wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenie samorządowe, społeczne oraz zawodowe . Cieszę się, że Wspólnota Samorządowa wskazała mnie, jako kandydata na burmistrza Bytowa w tegorocznych, kwietniowych wyborach. Przyjmuję to wyzwanie z determinacją. Chociaż ze swoim ostatnim miejscem pracy jestem związany od 19 lat, to potrafiłem krok po kroku wyznaczać sobie kolejne cele, aby od sprzedawcy, przez kierownika, stać się w końcu dyrektorem hurtowni. Swoją wiedzę, ale też zaangażowanie i pracowitość wykorzystywałem będąc przez ostatnie 13 lat sołtysem podbytowskiego Dąbia. Wspólnie z mieszkańcami zrealizowaliśmy projekty w ramach budżetu obywatelskiego oraz skutecznie zabiegaliśmy o gminne inwestycje. Patrzę na Bytów, w którym wiele dobrego przez ostatnie lata się wydarzyło za sprawą burmistrza Ryszarda Sylki. Ale wiem też, że są sprawy, którym nowe, świeże spojrzenie może pomóc. Bez wątpienia gminę Bytów czeka nowy rozdział, który chcę pisać wspólnie z mieszkańcami, w zgodzie z hasłem: „Bytów, miejsce dobre do życia”. Rozpoczynam drogę, w której mam nadzieję, będziecie mi jako przyjaciele, znajomi, mieszkańcy Bytowa towarzyszyć i w której wytyczymy wspólnie nowe szlaki na kolejne lata. Chcę budować na solidnych fundamentach, wprowadzając jednocześnie innowacyjne rozwiązania, które przyczynią się do jeszcze większego rozwoju naszego miasta i wiosek. Wierzę, że świeże pomysły będą kontynuacją solidnej pracy wykonanej przez poprzednich radnych i burmistrza, a zarazem otworzą nowe możliwości dla naszej społeczności. cenię sobie decyzyjność i dialog. 19 lat pracy w przedsiębiorstwie nauczyło mnie odważnego podejmowania decyzji, również tych trudnych. Jestem przekonany, że wiele z dobrych praktyk zarządzania przedsiębiorstwem mogę przenieść do urzędu. Przysłowiowy petent może stać się klientem.

Paweł Dykier ma 41 lat, żonę, dwoje dzieci. Ukończył studia z zakresu przedsiębiorczości, logistyki i transportu na Uniwersytecie Gdańskim. Jest też absolwentem Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Komunikowania, Politologii i Stosunków Międzynarodowych w Warszawie.