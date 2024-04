Paweł Szewczyk: „W drugiej turze wszystko się może zdarzyć”

Emocje jeszcze nie opadły po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów samorządowych w Słupsku. O tym, kto zasiądzie w fotelu prezydenta rozstrzygnie druga tura.

O skomentowanie wyników poprosiliśmy Pawła Szewczyka.

- Chciałem podziękować wszystkim mieszkańcom, którzy oddali na mnie głos. Jestem w drugiej turze. Można powiedzieć, że kampania rozpoczyna się od początku. W drugiej turze wszystko może się zdarzyć. Na pewno trzeba zmobilizować te osoby, tych mieszkańców, którzy nie byli głosować, bo to jest bardzo ważna sprawa, żeby decydować, wybierać. Jeżeli chodzi o wynik pierwszej tury, przypuszczałem, że taki scenariusz może być. Urzędujący prezydent z dużą kampanią, olbrzymim wsparciem ze strony całego aparatu urzędniczego korzysta na każdym kroku z tego, że tym prezydentem jest, natomiast pozostali kandydaci programowo prowadzili kampanię – mówi kandydat na prezydenta.

Dziewięć mandatów – jeżeli chodzi o Koalicję Obywatelską, to jest bardzo duży sukces. Bardzo słaby wynik, jeżeli chodzi o „Drużynę Krystyny” – pomimo dużej aktywności medialnej, tylko sześć mandatów. Wynik urzędującego prezydenta w okręgu siedmiomandatowym dosyć słaby. Nasz kandydat Beata Chrzanowska głosów miała tysiąc więcej. To jest naprawdę bardzo dobry wynik. To również daje widoki na przyszłość, na drugą turę – dodaje i zapowiada dalsze działania: - Będzie kontakt bezpośredni z mieszkańcami, będą kolejne propozycje programowe, a za dwa tygodnie kolejne głosowanie.