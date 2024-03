Pędził 120 km/h w obszarze zabudowanym. Stracił prawo jazdy

O 70 km/h przekroczył dozwoloną prędkość kierowca mercedesa zatrzymany przez policjantów bytowskiej drogówki. Mężczyzna w obszarze zabudowanym rozpędził się do 120 km/h. Na trzy najbliższe miesiące stracił prawo jazdy, a sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

- Rozpędzonego kierowcę funkcjonariusze ruchu drogowego zauważyli rano 26.03. w Jutrzence - mówi Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji. - Natychmiast pojechali za kierowcą i wykonali nieoznakowanym wideo-rejestratorem pomiar mercedesa. Osiągnął on prędkość w obszarze zabudowanym 120 km/h przy ograniczeniu do 50 km/h. Funkcjonariusze obligatoryjnie zatrzymali mężczyźnie elektronicznie prawo jazdy. Ponadto nałożyli na 57-latka mandat karny w wysokości 2000 zł i 14 punktów karnych. Ten jednak skorzystał z prawa do odmowy przyjęcia kary, więc sprawa zostanie skierowana do sądu.

Przypominamy, że nadmierna prędkość i brawura na drodze są najczęstszymi przyczynami wypadków, dlatego policjanci zwracają szczególną uwagę na tego typu wykroczenia.