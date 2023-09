Perła Bytowa do remontu. W zamku odnowią elewację i wymienią stolarkę okienną (WIDEO)

Zamek krzyżacki w Bytowie to najważniejszy zabytek Bytowa. Historia go nie oszczędzała. Dziś to perła Pomorza oraz Kaszub. Nic więc dziwnego, że jest oczkiem w głowie bytowian. Co chwilę prowadzone są prace mające uchronić zabytek przed niszczeniem. Wkrótce szykują się kolejne prace.

- W najbliższym czasie będziemy wymieniać okna oraz odnowimy elewację przy wejściu do warowni - mówi Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa.

- To są inwestycje finansowane ze środków unijnych. W między czasie będziemy przygotowywać restaurację do otwarcia w przyszłym roku. To jednak nie wszystkie potrzeby, część hotelowa nie jest jeszcze gotowa. Wszystko zależy od możliwości finansowych.

Dodajmy, że części w hotelowej jest już winda. - Hotel ma trzy piętra, wcześniej goście, często z ciężkimi bagażami musieli wchodzić po schodach - mówi Ryszard Sylka. - To było bardzo uciążliwe. Zwłaszcza dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Dodajmy, że hotel ze względu na remont jest nieczynny. Nie działa też restauracja. Dotychczasowy dzierżawca zrezygnował z prowadzenia restauracji. Przed urzędem twardy orzech do zgryzienia. Czy w przyszłym roku znajdzie się dzierżawca chętny do prowadzenia hotelu i restauracji. Trudno w tej chwili powiedzieć.