Piękne krokusy w PKiW. Jaka pogoda na najbliższe dni? [ZDJĘCIA]

W poniedziałek, jak zapowiada Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, zachmurzenie będzie umiarkowane i duże. W Słupsku temperatura maksymalna od 3-7 st. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem dość silny i porywisty.

Instytut prognozuje, że zachmurzenie we wtorek ma być duże i całkowite. W regionie słupskim miejscami opady deszczu. Temperatura maksymalna na północy od 1 do 4 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, z kierunków północnych.

- W środę nadal zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, ale na wschodzie kraju już z okresowymi rozpogodzeniami. Temperatura maksymalna od 6 do 9 st. C. - podał IMGW.

Najbliższy weekend. Czy będzie ciepło?

W weekend będzie nieco więcej chmur, ale opady tylko w niedzielę w południowo-wschodniej części kraju. Temperatura maksymalna od 10 do 14 st. C, chłodniej na Wybrzeżu i wschodzie kraju od 5 do 9 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, z kierunków wschodnich i południowych.