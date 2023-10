Pijani kierowcy w Słupsku, w Ustce, w Strzelinie. W ciągu weekendu policja zatrzymała sześciu Magdalena Olechnowicz

Policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Słupsku tylko od piątku do niedzieli zatrzymali sześciu kierowców, którzy wsiedli za kierownicę, pomimo że spożywali wcześniej alkohol. Mężczyźni w wieku od 24 do 57 lat mieli w organizmie od blisko 0,6 promila do prawie 2,5 promila alkoholu. Za kierowanie w stanie nietrzeźwości kodeks karny przewiduje karę do 3 lat pozbawienia wolności.