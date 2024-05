Ponad 300 kontroli pojazdów, blisko 50 kolizji, 7 nietrzeźwych kierujących. Policja w Słupsku podsumowała majówkę

Podczas minionej majówki policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku prowadzili wzmożone działania, których celem było zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Większą liczbę patroli można było zauważyć na drogach Słupska przez całą majówkę, a mundurowi zwracali szczególną uwagę na te zachowania kierowców, które stwarzały zagrożenie dla innych uczestników ruchu.

- Tylko od 1 do 5 maja mundurowi przeprowadzili ponad 300 kontroli pojazdów i ujawnili 173 wykroczenia drogowe z czego 103 polegały na przekroczeniu prędkości. Funkcjonariusze pracowali przy około 50 kolizjach drogowych, a blisko 10 z nich spowodował w czwartek, 2 maja pijany kierowca w Ustce. 66-latek, mając w organizmie 1,5 promila alkoholu wsiadł za kierownicę audi i w centrum Ustki zahaczał i uderzał w zaparkowane wzdłuż kilku ulic samochody. Policjanci zatrzymali jego prawo jazdy i sporządzili dokumentację procesową w związku z kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do 3 lat więzienia - mówi mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy KMP w Słupsku.