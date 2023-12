Pijany 41-latek wiózł 7-letnie dziecko. Podróż zakończyła się uderzeniem w drzewo. To cud, że nikt nie zginął Magdalena Olechnowicz

Do zdarzenie doszło w niedzielę, 17 grudnia w Potęgowie pod Słupskiem. 41-letni kierowca renaulta- nie dość, że był pijany, to jeszcze wiózł dziecko. Podróż zakończyła się uderzeniem w drzewo. To cud, że nikomu nic się nie stało.