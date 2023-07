Piknik Rodzina 800+ w Kartuzach. Wojewoda pomorski: to olbrzymie wsparcie dla rodzin (WIDEO)

Trwa kampania informacyjna Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotycząca zmian w programie Rodzina 500+. Od stycznia 2024 roku świadczenie wychowawcze zostanie podniesione z 500 zł do 800 zł miesięcznie. W niedzielę w parku Solidarności w Kartuzach można było uzyskać szczegółowe informacje na ten temat.

Piknik rodzinny Rodzina 800+ to była świetna okazja do pozyskania ciekawych informacji, ale też do wspólnej zabawy. Dla dzieci były między innymi zabawy z animatorem, gry zespołowe, bańki mydlane, dmuchańce, gadżety i niespodzianki. Każdy maluch mógł usiąść za kierownicę radiowozu, czy strażackiego wozu.