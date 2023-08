Piotr Müller: bezrobocie na Pomorzu Środkowym w czasach Tuska było niezwykle wysokie [WIDEO]

Przytoczył przykłady gminy Słupsk i Miasta Słupska, które dostały zastrzyk finansowy w postaci wielomilionowego dofinansowania z rządowych środków na uzbrojenie terenów inwestycyjnych.

- To pokazuje w jaki sposób podchodzimy do zasady zrównoważonego rozwoju, ale również tego żeby we wszystkich miejscach kraju sytuacja gospodarcza była lepsza, żeby Polska rozwijała się w sposób równomierny – podkreślił rzecznik rządu. - Będziemy przypominać w każdym regionie Polski, jak wyglądała wtedy sytuacja i jaka była recepta tamtych polityków na to, aby walczyć z kryzysem, czy innego rodzaju problemami. To było często chłodzenie gospodarki, niestety kosztem miejsc pracy – podsumował Müller.