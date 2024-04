Piotr Wszółkowski: - Ustka potrzebuje wsparcia, spokoju i bezpieczeństwa

- Jestem ustczaninem od 1976 roku. Ukończyłem studia na Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, uzyskałem tytuł magistra turystyki. Jestem żonaty od 27 lat. Razem z moją żoną Ewą wychowujemy trzech synów. Posiadam 25-letnie doświadczenie w pracy na różnych szczeblach samorządu. Służbę w usteckim samorządzie rozpocząłem w 2002 roku jako radny miasta Ustka, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej. Byłem radnym miejskim w latach 2002-2005 oraz radnym powiatu słupskiego w kadencji 2010-2014. Kierowałem również Wydziałem Promocji w Urzędzie Miasta Ustka. Aktualnie pracuję na stanowisku naczelnika Wydziału Spraw Społecznych, Oświaty, Kultury i Sportu. Moje doświadczenia buduję na dwóch płaszczyznach - społecznej i samorządowej. Jestem przede wszystkim społecznikiem. Cenię w ludziach uczciwość, rzetelność, pracowitość. Szanuję ludzi i współpracę z nimi. Podziwiam tych, którzy poświęcają się dla innych. Ustka to nasz dom, tworzony przez mieszkańców i dla mieszkańców. Tu się rodzimy, chodzimy do szkół, zakładamy rodziny. Tu większość z nas planuje spokojny czas u schyłku życia. To również cudowne miejsce wypoczynku, przyciągające turystów. Kandyduję, bo uważam, że można skutecznie połączyć oba kierunki myślenia o Ustce. Ustka zmienia się i pięknieje z roku na rok. Owoce tego rozwoju winny służyć wszystkim, a podnoszenie jakości codziennego życia mieszkańców Ustki nie powinno nigdy schodzić na drugi plan. Kandyduję, bo widzę pilną potrzebę kontynuowania dobrych działań, których dokonano w naszym mieście bardzo dużo, ale z uwzględnieniem opinii tych mieszkańców, których postulaty i potrzeby nie zostały dotąd zaspokojone. Kandyduję, bo Ustka potrzebuje wsparcia, spokoju i poczucia bezpieczeństwa. Kandyduję, bo czas spłacić dług i oddać mojej Ustce doświadczenie, które od wielu lat zdobywam w pracy samorządowej. Kandyduję, bo od 47 lat związany jestem z Ustką. Tutaj dorastałem, kończyłem szkoły, ożeniłem się, pracuję i wychowuję swoje dzieci. Słowem - jestem stąd.