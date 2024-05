Plebiscyt Cuda Polski - zagłosuj na skansen w Klukach, bo to nasza atrakcja

- Monopolis, Wyspę Młyńską z Młynami Rothera czy Twierdzę Nysa do niedawna kojarzyli tylko nieliczni miłośnicy turystyki czy historii. Sławę zyskały one jednak po zajęciu czołowych lokat w ubiegłorocznym plebiscycie Cuda Polski, promującym (dzięki czytelnikom) magiczne miejsca na turystycznej mapie kraju. Teraz nadszedł czas na kolejne odkrycia, bo właśnie rozpoczyna się kolejna edycja plebiscytu, w którym czytelnicy wybiorą najpiękniejsze miejsca w Polsce - czytamy na stronie National Geographic.

Wśród 48 nominacji w tegorocznej edycji konkursu jest Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach. Dwie inne nominacje w województwie pomorskim to Bory Tucholskie i Arborteum Wirty (Leśny Ogród Botaniczny).

Rok temu w Pomorskiem plebiscyt czytelników wygrała Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie.

- Bardzo przełożyło się to na naszą rozpoznawalność, co było tym bardziej cenne, że jesteśmy stosunkowo nowym punktem na turystycznej mapie - mówi Gabriela Kalinowska, specjalista ds. marketingu w Zagrodzie. - Miało to wpływ między innymi na przyznanie nam przez marszałka województwa pomorskiego nagrody za najlepszą ofertę turystyczną. No i przede wszystkim dzięki temu plebiscytowi odwiedziło nas wielu turystów z całej Polski, by na własne oczy zobaczyć miejsce polecane przez renomowany portal i magazyn podróżniczy. Bo, co jest ważne, National Geographic nie promuje niesprawdzonych kandydatur. Nas dziennikarze odwiedzili, nawet się zapowiedzieli, żeby poznać całą naszą ofertę. Ważne są takie polecajki innych wiarygodnych organizacji.