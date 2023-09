Pod Słupskiem powstanie specjalna strefa energetyczna. Ma przyciągnąć inwestorów do regionu

W rezultacie, strefa ma przyciągnąć do regionu słupskiego większą liczbę przedsiębiorców, za czym pójdzie utworzenie kolejnych miejsc pracy.

- Nowa inwestycja będzie generować za sobą korzyści dla Słupska i całego województwa pomorskiego. Wychodzimy naprzeciw inwestorom - zostaną wyznaczone obszary, w których inwestorzy będą mogli liczyć na obniżenie części opłat za energię elektryczną: opłaty jakościowej oraz sieciowej zmiennej. To również oszczędności przy budowie sieci energetycznych. Aktualnie trwają prace nad dokończeniem drogi ekspresowej S6, która w całości będzie funkcjonować już za 2 lata. Dodatkowo Słupsk i gmina Słupsk otrzymały blisko 130 milionów na uzbrojenie terenów inwestycyjnych. W połączeniu ze specjalną strefą energetyczną oznacza to wzrost liczby inwestorów, co przełoży się na kolejne nowe miejsca pracy dla mieszkańców ziemi słupskiej – mówi Piotr Müller.