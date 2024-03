Podpalacz z Orzechowa prawomocnie skierowany na internację psychiatryczną

Podejrzenia właścicieli padły na Łukasza W., pracującego za zachodnią granicą kierowcę TIR-a. Potwierdziło to śledztwo Prokuratury Rejonowej w Słupsku. Według ustaleń źródłem wydarzeń była sprawa rozwodowa Łukasza W. W jej trakcie w 2021 roku mężczyzna zaczął nękać żonę, ale także jej siostrę i przyjaciół tych kobiet. Wśród nich była właścicielka baru Andzia.

Dobytek małżeństwa z Ustki – bar, przyczepa gastronomiczna, drewniany podest, krzesła, stoliki i toi toi – spłonął w nocy 6 czerwca 2022 roku. Biegły z zakresu pożarnictwa w sporządzonej opinii bez cienia wątpliwości uznał, że było to podpalenie, a podpalacz najprawdopodobniej benzyną oblał koła przyczepy.

Łukasz W. wysyłał do niej wiadomości SMS z różnych numerów telefonów i poprzez komunikatory internetowe z groźbami pozbawienia życia, na przykład: „Spłoniesz żywcem”. Nawet po pożarze prześladował pokrzywdzoną rodzinę. Groził spaleniem i śmiercią, podjeżdżał samochodem przed dom właścicieli baru. Tych gróźb i wizyt obawiali się wszyscy do tego stopnia, że rodzina otrzymała policyjną ochronę.

W sierpniu 2022 po zatrzymaniu Łukasza W. prokuratura przedstawiła mu zarzuty zniszczenia mienia wielkiej wartości i kierowania gróźb karalnych w stronę właścicieli baru w czasie od października 2021 roku do sierpnia 2022 roku. Podejrzany nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Trafił do aresztu.

Jednak w czasie śledztwa pojawiły się wątpliwości co do jego stanu psychicznego. Łukasz W. został skierowany przez sąd na obserwację psychiatryczną w szpitalu zamkniętym w Starogardzie Gdańskim. Po niej biegli uznali, że Łukasz W. jest chory psychicznie, wymaga leczenia, a w czasie popełnienia zarzucanych mu czynów miał całkowicie zniesioną poczytalność. Natomiast na wolności może zagrażać innym, popełniając kolejne przestępstwo.