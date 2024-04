Pół wieku pracy na rzecz małej ojczyzny. Sołtys Osowa po 47 latach przechodzi na zasłużoną emeryturę

Decyzja o ustąpieniu z funkcji podyktowana była względami osobistymi. Dotychczasowy sołtys Osowa podziękował mieszkańcom za wsparcie przez wszystkie lata swojej działalności.

- To, że nieprzerwanie darzyliście mnie zaufaniem, że podczas wyborów na kolejne kadencje w naszej miejscowości była to tylko formalność i nawet nie typowaliście spośród siebie kontrkandydata bardzo wiele dla mnie znaczy. Wieżę głęboko, że spełniłem wasze oczekiwania i wywiązałem się z roli. Zrobiłem wszystko, co w mojej mocy na rzecz naszej małej ojczyzny, która jak sami przyznacie dużo zyskała – żegnał się Henryk Palewski.

Zaangażowanie dotychczasowego sołtysa Osowa docenili lokalni samorządowcy. Podczas zebrania sołeckiego wiceburmistrz Kępic Maciej Chaberski i starosta słupski Paweł Lisowski podziękowali panu Henrykowi za długoletnią pracę.

- Pańskie zaangażowanie, dbałość o sprawy sołeckie, a przede wszystkim życzliwość w kontaktach z mieszkańcami były niezwykle cenne i wartościowe. Dziękujemy za te wszystkie lata – mówił Maciej Chaberski.