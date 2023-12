Policjanci przygotowali świąteczną paczkę dla potrzebującej rodziny

By nadchodzący świąteczny czas był wyjątkowy dla wszystkich – policjanci bytowskiej jednostki wraz z kadrą i uczniami Szkoły Podstawowej nr 2 w Bytowie, postanowili wspomóc rodzinę w ramach akcji „Szlachetnej Paczki”. Zebrane pieniądze pozwoliły na zakup wielu niezbędnych do codziennego życia przedmiotów. Dzięki ofiarności uczniów, nauczycieli i mundurowych, wszystkie produkty trafią do potrzebujących jeszcze przed świętami.