Polska Jest Jedna startuje w wyborach. Konferencja kandydatów w Kobylnicy

Polska Jest Jedna jako ruch polityczny działa od marca bieżącego roku. Listy kandydatów w wyborach parlamentarnych udało się ugrupowaniu zarejestrować w 39 okręgach. Z okręgu gdyńsko-słupskiego startuje do Sejmu 19 kandydatów PJJ, w gdańskim – również 19.

Na zwołanej w Kobylnicy konferencji prasowej, przedstawiciele PJJ postulowali, że polską gospodarkę należy oprzeć na wydobyciu i eksporcie złóż naturalnych.

- Nasze cele programowe są bardzo jasno sprecyzowane. Polska jest bardzo bogatym krajem w zasoby. To jest nie tylko węgiel kamienny, którego wydobycie na świecie systematycznie rośnie. Możemy wyeksportować miliony ton węgla rocznie. Dlaczego jest to istotne? Różne partie obiecują wam bardzo wiele dotacji. Te pieniądze nie biorą się znikąd, biorą się z waszych podatków. My mówimy wprost – pieniądze można pozyskać. Pieniądze można pozyskać z surowców naturalnych. Moglibyśmy węgiel tanio pozyskiwać, drogo sprzedawać, a nie robimy tego – mówił Ziemowit Krencewicz, drugi na liście PJJ w wyborach do Sejmu w okręgu gdyńsko-słupskim.