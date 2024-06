Pomorski Terytorials maszeruje od morza do Tatr – a to wszystko w szczytnym celu!

25 marca 2024 roku dziewczyna uległa tragicznemu wypadkowi, który spowodował paraliż od pasa w dół. Marysia potrzebuje wsparcia, aby kontynuować rehabilitację i przystosować się do nowej rzeczywistości. Każda złotówka przybliża ją do odzyskania samodzielności i realizacji nowych marzeń.

Marysia ma 24 lata, jest sportowcem i żołnierzem Rzeczypospolitej Polskiej. Jako była sztangistka i brązowa medalistka mistrzostw Europy do lat 17, reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Świata w Peru, pokazując ducha walki i patriotyzmu.

Śmiałkowie maszerują, by zbierać pieniądze na rehabilitację Marysi, sportowca i żołnierza, która uległa wypadkowi.

Mężczyźni wyruszyli 30 marca z Jastrzębiej Góry. Koniec wędrówki wyznaczony został nad tatrzańskim Morskim Okiem, gdzie planują dotrzeć 14 czerwca. W dwa tygodnie zamierzają więc pokonać 720 kilometrów, co oznacza niemal 50-kilometrowy marsz każdego dnia. Wyzwanie, którego się podjęli jest ogromnym wysiłkiem fizycznym i psychicznym, ale przede wszystkim przyświeca mu szczytny cel.

- Ten wyjątkowy marsz dedykujemy Marysi – niezłomnemu żołnierzowi i wybitnej sportsmence, która niestety uległa ciężkiemu wypadkowi. Pragniemy wspierać ją w powrocie do zdrowia, dlatego zachęcamy do dołożenia swojej własnej cegiełki na jej rehabilitację – mówi szer. Adamowski.

Radosław Adamowski to elblążanin, który służy w 71. Batalionie Lekkiej Piechoty w Malborku. W osiągnięciu założonego celu z pewnością pomoże mu kondycja fizyczną, którą na co dzień doskonali, trenując tajski boks w jednym z gdyńskim klubów oraz prowadząc zajęcia we własnym klubie w rodzinnym mieście. Jego pasją jest strzelectwo bojowe oraz wspinaczka.

Zachęcamy do udzielenia pomocy Marysi, dokładając swoją cegiełkę na stronie zrzutka.pl i trzymamy kciuki za pomorskiego Terytorialsa i jego kolegę!

Pomóż Marysi!